“Trentagiga” è il singolo di debutto di IononsonoEriKa

Leggi su lopinionista

(Di sabato 3 settembre 2022) “L’ho scritta un sabato, il 13 febbraio 2021, giorno prima di San Valentino. Quel giorno e il giorno successivo sono nate le prime strofe” Venerdì 19 agosto 2022 è uscito ““, ildidel progetto. Un primo capitolo per il progetto dell’atipica e magnetica cantautrice classe 1999, un pezzo spensierato e giocoso, esattamente come questa prima estate che potremmo definire finalmente “normale, un brano che parla delle relazioni che vanno e vengono, parla della vita e del suo cambiare multiforme, parla di amore, di quell’amore al di là di tutto, parla di gratitudine e c’è anche un pizzico di mal de vivre… che senza quello non esisterebbe niente di bello.cu ha gentilmente concesso un’intervista. “” è il tuo ...