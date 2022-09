Sondaggi, Fdi primo partito del centrodestra nelle regioni “leghiste” (Di sabato 3 settembre 2022) In Veneto, Lombardia e Piemonte alle prossime elezioni del 25 settembre probabilmente assisteremo a un fenomeno molto curioso. Fratelli d’Italia è candidato a sorpassare la Lega nelle regioni del Nord storicamente guidate dal Carroccio. E il distacco tra i due partiti, secondo alcuni Sondaggi, sembra addirittura incolmabile. Visto che in alcuni casi ammonta anche a dieci punti percentuali. Cinque anni fa i rapporti di forza erano invertiti. A parlare del fenomeno oggi è il Fatto Quotidiano, che cita alcune rilevazioni “riservate” che circolano nei report di Youtrend. E dicono che al Nord in media Fdi è al 25% contro il 18% della Lega. Veneto, Lombardia e Piemonte Per quanto riguarda il dettaglio delle regioni, nel Veneto guidato da Luca Zaia Fdi arriverebbe a sfiorare il 30%. Contro il 18-20% della Lega. Cinque ... Leggi su open.online (Di sabato 3 settembre 2022) In Veneto, Lombardia e Piemonte alle prossime elezioni del 25 settembre probabilmente assisteremo a un fenomeno molto curioso. Fratelli d’Italia è candidato a sorpassare la Legadel Nord storicamente guidate dal Carroccio. E il distacco tra i due partiti, secondo alcuni, sembra addirittura incolmabile. Visto che in alcuni casi ammonta anche a dieci punti percentuali. Cinque anni fa i rapporti di forza erano invertiti. A parlare del fenomeno oggi è il Fatto Quotidiano, che cita alcune rilevazioni “riservate” che circolano nei report di Youtrend. E dicono che al Nord in media Fdi è al 25% contro il 18% della Lega. Veneto, Lombardia e Piemonte Per quanto riguarda il dettaglio delle, nel Veneto guidato da Luca Zaia Fdi arriverebbe a sfiorare il 30%. Contro il 18-20% della Lega. Cinque ...

