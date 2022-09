Scaroni dice no a Draghi per le Olimpiadi 2026: 'Troppi impegni, resto presidente del Milan' (Di sabato 3 settembre 2022) No, grazie. Paolo Scaroni è orientato a rifiutare la chiamata di Mario Draghi. Il premier aveva scelto il presidente del Milan come nuovo... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) No, grazie. Paoloè orientato a rifiutare la chiamata di Mario. Il premier aveva scelto ildelcome nuovo...

cmdotcom : #Scaroni dice no a #Draghi per le #Olimpiadi di #MilanoCortina 2026: 'Troppi impegni, resto presidente del #Milan' - GGrioni : @blek57 @szampa56 @pdnetwork @EnricoLetta Scaroni dice anche che Putin il gas non lo chiuderà - markorgull : @tcarapezza @GennaroSpinaa Lui e Scaroni quando qualcuno dice 'eh, è una roba difficile gestire una società sportiv… - giancagizz : RT @Luca_Mussati: Scaroni dice che nulla è stato fatto per anticipare le conseguenze delle sanzioni alla Russia. Tabarelli di Nomisma Energ… - gallucciovince8 : RT @Luca_Mussati: Scaroni dice che nulla è stato fatto per anticipare le conseguenze delle sanzioni alla Russia. Tabarelli di Nomisma Energ… -