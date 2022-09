Sarri ancora contro De Laurentiis | “L’unico brutto ricordo di Napoli!”

Paolo_Bargiggia : Serie A – Il Napoli ribalta la Lazio all’Olimpico e ritorna a vincere: ancora una sconfitta per Sarri contro il suo… - erosazzurro : RT @BlackHo42337306: Sarri che soffia sulla polemica con Adl che spacca la tifoseria dimostra ancora una volta, se ancora ce ne fosse bisog… - GianluLoba : @EdoardoMecca1 Edo, se al posto di Allegri avessimo avuto in panchina Sarri o Pirlo, a quest’ora sarebbero già stat… - jorpelli : RT @pasquale_caos: “Io di Napoli c’ho bellissimi ricordi, poi ce ne ho uno bruttissimo di ADL che una sera presenta Ancelotti quando c’ero… - Queen_Mary_Na : RT @BlackHo42337306: Sarri che soffia sulla polemica con Adl che spacca la tifoseria dimostra ancora una volta, se ancora ce ne fosse bisog… -

Lazzari 6 Solito trenino sulla fascia ma questa volta èpiù prezioso il contributo in difesa ...5,5 Il Napoli è tabù anche per lui. La squadra dimostra di avere qualità, manca un rigore ma ...La mano disi sta iniziando a vedere per davvero. Occasione Napoli al minuto 34': Kvara ruba ... Subito dopo per il Napoli finalmente segna, da palla inattiva,con un colpo di testa del ...E’ un Maurizio Sarri furioso quello che si presenta ai microfoni di Sky ... Nell’era del var non può accadere: o sono scarsi o c’è la soluzione B che è ancora più preoccupante. È una partita corretta, ...A Sky: «Non mi aveva detto niente. Avete tutti fatto finta di nulla. Non ne ho mai parlato col presidente, tanto se parli con Aurelio ha sempre ragione lui» ...