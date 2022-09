Ora è Sandra Lonardo a minacciare lo sciopero della fame: “De Luca deve dare risposte” (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDieci giorni fa era Clemente Mastella a minacciare lo sciopero della fame. “Alcuni partiti stanno monopolizzando gli spazi tv, è la fine della democrazia” – protestava il sindaco di Benevento. Oggi è sua moglie, Sandra Lonardo, senatrice uscente e di nuovo in campo per un seggio al Parlamento (ma alla Camera) a paventare la protesta. Le tv, però, non c’entrano. Nel mirino di lady Mastella c’è il governatore Vincenzo De Luca e la situazione al ‘San Pio’ di Benevento. “L’ospedale di Benevento è ormai allo stremo” – dichiara in un’intervista rilasciata a ‘Il Quotidiano del Sud‘. “Il Moscati in Irpinia è un’eccellenza e mi auguro lo diventi ancora di più. Pure il Sannio, però, deve avere un Dea di secondo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDieci giorni fa era Clemente Mastella alo. “Alcuni partiti stanno monopolizzando gli spazi tv, è la finedemocrazia” – protestava il sindaco di Benevento. Oggi è sua moglie,, senatrice uscente e di nuovo in campo per un seggio al Parlamento (ma alla Camera) a paventare la protesta. Le tv, però, non c’entrano. Nel mirino di lady Mastella c’è il governatore Vincenzo Dee la situazione al ‘San Pio’ di Benevento. “L’ospedale di Benevento è ormai allo stremo” – dichiara in un’intervista rilasciata a ‘Il Quotidiano del Sud‘. “Il Moscati in Irpinia è un’eccellenza e mi auguro lo diventi ancora di più. Pure il Sannio, però,avere un Dea di secondo ...

anteprima24 : ** Ora è Sandra Lonardo a minacciare lo sciopero della fame: 'De ... ** - essere_sandra : RT @DrowningInBlack: Beh ora lo posso dire. Praticamente oggi avevo un colloquio per una scuola privata. Ero tutta esaltata anche se ero co… - alberto_isidori : @carmelitadurso Fatte una cultura. E te saresti una giornalista e lavori in televisione. Fatte meno aperitivi, Sand… - TweetDiPopolo : @szampa56 @pdnetwork @EnricoLetta sandra non pigliarci per il culo che fino ad ora avete tagliato pure le trachee d… - Sandra_SheMoves : Avenger Hope cosa farà ora? #twittamibeautiful -