Milan-Inter, Inzaghi: "Prendiamo gol con troppa facilità" (Di sabato 3 settembre 2022) Simone Inzaghi nel post partita di Milan-Inter, match della quinta giornata della Serie A 22/23 L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, al termine del match perso per 3 a 2 contro il Milan, e valevole per la quinta giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Inter a due facce? "Sì. Partita equilibrata in avvio, poi un ottimo gol il nostro, ma dopo il pari abbiamo avuto un black-out di mezzora che ci è costato altri due gol. Due gol che non puoi mai concedere in un derby: noi segniamo con due grandi gol, poi agli altri li concediamo. Il primo responsabile sono io, dovevamo fare meglio. Poi con quello che abbiamo creato nel finale avremmo anche meritato il pari". Somiglianze con la mancata reazione a Roma

