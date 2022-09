L’orologio di Roger Federer è il Rolex che nessuno al mondo potrà comprare

Leggi su curiosauro

(Di sabato 3 settembre 2022) Essere un icona dello sport ha i suoi vantaggi, specialmente se si è tra i migliori della propria categoria. L’accesso al lusso porta spesso a stranezze ed eccessi di ogni tipo, anche i tennisti comenon sono esenti da queste pazzie. Dedicare la propria vita ad uno sport, come può essere il tennis e diventare uno dei campioni più riconosciuti alnon è semplice. Maci è riuscito ed alla luce dei campionati vinti, dei premi ricevuti, sembrerebbe aver messo da parte un bel gruzzoletto. Perché non passarsi quindi qualche sfizio un po’ estremo? Non stiamo parlando di contenuti vietati ai minori o chissà quali feste sfrenate, alla Nedved, ma di piacere molto più semplice. Fonte: Instagram @Ormai diventati simbolo di ricchezza e ...