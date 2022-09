Liga | Vinicius e Rodrygo fanno volare il Real L'ex Roma Sadiq ferma l'Atletico | ora il big match Siviglia-Barcellona

(Di sabato 3 settembre 2022) Latorna in campo per la quarta giornata. Si parte alle 14 con la sfida dell'Iberostar tra Maiorca e Girona, che termina 1-1. Alle...

zazoomblog : Liga: Vinicius e Rodrygo fanno volare il Real. LIVE Real Sociedad-Atletico 0-2 poi il big match Siviglia-Barcellona… - ETGazzetta : Riapre il Bernabeu, il Real fa festa: Vinicius-Rodrygo show per battere il Betis #Liga - SSportNetwork : #SaturdayFever #Liga Con le reti di #Vinicius e #Rodrygo il #RealMadrid piega 2-1 il #Betis e resta solo in vetta a punteggio pieno. #live - zazoomblog : Liga 2022-2023 Benzema e Vinicius trascinano il Real Madrid: Espanyol battuto 3-1 - #2022-2023 #Benzema #Vinicius - sportli26181512 : Benzema restituisce la vetta al Real Madrid: 3-1 all’Espanyol: L’attaccante francese, con due gol negli ultimi scam… -

Grazie ai suoi due brasilianie Rodrygo, il Real Madrid ha battuto 2 - 1 il Betis Siviglia nella quarta giornata di, Lega, portandosi in testa alla classifica davanti proprio agli andalusi, finora sempre vittoriosi ...Al Bernabeu è finita 2 - 1 con reti di, Canales e Rodrygo in una gara dominata dal Madrid, al momento spettacolare e inarrestabile. Il Madrid ha presentato ai tifosi la Champions e la, ...Grazie ai suoi due brasiliani Vinicius e Rodrygo, il Real Madrid ha battuto 2-1 il Betis Siviglia nella quarta giornata di Liga, Lega, portandosi in testa alla classifica davanti proprio agli andalusi ...La squadra di Ancelotti si avvicina alla Champions con passo sicuro: 2-1 alla squadra di Pellegrini, che ha limitato i danni grazie al suo portiere Rui Silva ...