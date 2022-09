La sottile linea rossa tra letteratura e pittura (Di sabato 3 settembre 2022) Prima di essere una grande scrittrice Lalla Romano ha realizzato importanti opere figurative. Un’altra «espressione», precedente ai suoi romanzi e alla poesia, che poi viene superata (rinnegata?). Ma che oggi si conferma avere grande valore. Ho recentemente scritto, a proposito di Lalla Romano pittrice, che essa «certifica definitivamente la piena consapevolezza della differenza, anche della fisica distanza, fra pittura e letteratura». Queste mie affermazioni hanno colpito molto i lettori per solito abituati alla tesi espressa da Carlo Bo, parecchi anni or sono. Dice testualmente Bo: «Togliamo subito dal campo un’obiezione più che legittima. Perché un critico letterario si sente in diritto di presentare una mostra delle opere di Lalla Romano? Credo che si possa rispondere alle obiezioni sostenendo la tesi che fra poesia e pittura in ... Leggi su panorama (Di sabato 3 settembre 2022) Prima di essere una grande scrittrice Lalla Romano ha realizzato importanti opere figurative. Un’altra «espressione», precedente ai suoi romanzi e alla poesia, che poi viene superata (rinnegata?). Ma che oggi si conferma avere grande valore. Ho recentemente scritto, a proposito di Lalla Romano pittrice, che essa «certifica definitivamente la piena consapevolezza della differenza, anche della fisica distanza, fra». Queste mie affermazioni hanno colpito molto i lettori per solito abituati alla tesi espressa da Carlo Bo, parecchi anni or sono. Dice testualmente Bo: «Togliamo subito dal campo un’obiezione più che legittima. Perché un critico letterario si sente in diritto di presentare una mostra delle opere di Lalla Romano? Credo che si possa rispondere alle obiezioni sostenendo la tesi che fra poesia ein ...

