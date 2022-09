Jane Fonda sui social: “Ho un cancro trattabile, sono privilegiata per le cure sanitarie” (Di sabato 3 settembre 2022) “Allora, miei cari amici, ho qualcosa di personale che voglio condividere. Mi è stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin e ho iniziato la chemio”. Inizia così il lungo post Instagram di Jane Fonda (84 anni), la leggendaria attrice e attivista che si ritrova a dover lottare ancora una volta contro un tumore. “Questo è un cancro molto trattabile. L’80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata” si legge nel post dove non mancano frecciatine al sistema sanitario americano. “sono molto fortunata anche perché ho un’assicurazione sanitaria e accesso ai migliori medici e trattamenti. Mi rendo conto, ed è doloroso, che sono una privilegiata in questo. Quasi ogni famiglia in America ha avuto a che fare col cancro in un modo o nell’altro e ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 3 settembre 2022) “Allora, miei cari amici, ho qualcosa di personale che voglio condividere. Mi è stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin e ho iniziato la chemio”. Inizia così il lungo post Instagram di(84 anni), la leggendaria attrice e attivista che si ritrova a dover lottare ancora una volta contro un tumore. “Questo è unmolto. L’80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata” si legge nel post dove non mancano frecciatine al sistema sanitario americano. “molto fortunata anche perché ho un’assicurazione sanitaria e accesso ai migliori medici e trattamenti. Mi rendo conto, ed è doloroso, cheunain questo. Quasi ogni famiglia in America ha avuto a che fare colin un modo o nell’altro e ...

