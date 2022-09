Inzaghi, l'Inter subisce gol con troppa facilità (Di sabato 3 settembre 2022) "Noi per fare due gol abbiamo fatto tantissima fatica, poi abbiamo trovato anche un grandissimo portiere. A noi fanno gol, invece, con troppa facilità. Dobbiamo migliorare": è l'analisi di Simone ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) "Noi per fare due gol abbiamo fatto tantissima fatica, poi abbiamo trovato anche un grandissimo portiere. A noi fanno gol, invece, con. Dobbiamo migliorare": è l'analisi di Simone ...

Inter : ?? A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 22 M… - Inter : Simone Inzaghi commenta così la sfida ?? - pisto_gol : Il #Milan ha gioco e mentalità, e fuoriclasse che decidono il derby, #Leao ,2gol straordinari, e #Maignan che salva… - railastronaute : @DucaAndrea85 Basta Duca, la colpa é di Inzaghi ma non di non mettere Onana. Le squadre possono aver black out ma s… - hasbik22 : @it_inter La colpa è dell'allenatore che non mette in condizione di risaltare nessuno, purtroppo inzaghi non ci sta capendo un cazzo. -