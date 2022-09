F1, Christian Horner impressionato da Max Verstappen: “La pole è più quanto ci aspettassimo” (Di sabato 3 settembre 2022) Un Christian Horner stupito in positivo dalle qualifiche del GP d’Olanda, 15° round del Mondiale 2022 di F1. Max Verstappen, dopo aver potuto girare poco ieri a causa di un problema al cambio, oggi si è rifatto con gli interessi, andando a cogliere una pole-position davanti alle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. “Ieri ha avuto una giornata difficile ed era in svantaggio. La cosa che mi ha impressionato di queste qualifiche è stato il suo giro con le gomme usate nella Q2. Questo gli ha permesso di risparmiare un set per domani“, ha dichiarato Horner a Sky Sports, riferendosi al vantaggio notevolissimo che Max è riuscito a costruirsi in quel momento del time-attack. Leclerc era balzato in testa al termine del primo run della Q3, ma alla fine ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Unstupito in positivo dalle qualifiche del GP d’Olanda, 15° round del Mondiale 2022 di F1. Max, dopo aver potuto girare poco ieri a causa di un problema al cambio, oggi si è rifatto con gli interessi, andando a cogliere una-position davanti alle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. “Ieri ha avuto una giornata difficile ed era in svantaggio. La cosa che mi hadi queste qualifiche è stato il suo giro con le gomme usate nella Q2. Questo gli ha permesso di risparmiare un set per domani“, ha dichiaratoa Sky Sports, riferendosi al vantaggio notevolissimo che Max è riuscito a costruirsi in quel momento del time-attack. Leclerc era balzato in testa al termine del primo run della Q3, ma alla fine ...

