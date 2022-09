Covid | lo studio svedese | «Contro Centaurus anticorpi funzionano come contro Omicron 5»

(Di sabato 3 settembre 2022) Unoporta buone notizie sul fronte: la nuova variante diBA.2.75, più nota, non è più resistente aglirispetto a5, attualmente dominante. A svolgere la ricerca è stato il Karolinska Institutet, che l’ha pubblicata sul Lancet infectious diseases, sottolineandole evidenze emerse siano «molto positive» e «molto rassicuranti» perché confermano che, in caso di una ondata della sottovariante, la popolazione potrà giovarsi degligià sviluppati con5. «non è più resistente aglidi5» Loha testato in particolare la capacità ...

'Il nostromostra che Omicron BA.2.75 ha approssimativamente lo stesso livello di resistenza agli anticorpi della variante dominante BA.5, il che è una notizia rassicurante se dovessimo subire .....