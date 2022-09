“Voglia di urlare!” Gianni Morandi mostra per la prima volta le mani dopo l’incidente (Di venerdì 2 settembre 2022) “Voglia di urlare!“, ha scritto Gianni Morandi a corredo dello scatto social con cui ha mostrato per la prima volta gli effetti dell’incidente domestico che lo ha coinvolto nel 2021. Era la sera dell’11 marzo, quando il cantante è stato ricoverato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Bologna – poi immediatamente trasferito al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Bufalini di Cesena – a causa di una brutta caduta nel rogo di sterpaglie del suo giardino, che gli ha provocato ustioni nel 15% del corpo colpendo principalmente le mani con cui ha cercato di sostenersi. Sul suo volto colpisce l’enorme sorriso che non manca mai. Gianni Morandi ha sempre comunicato attraverso i suoi attivissimi canali social il ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 2 settembre 2022) “di“, ha scrittoa corredo dello scatto social con cui hato per lagli effetti deldomestico che lo ha coinvolto nel 2021. Era la sera dell’11 marzo, quando il cantante è stato ricoverato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Bologna – poi immediatamente trasferito al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Bufalini di Cesena – a causa di una brutta caduta nel rogo di sterpaglie del suo giardino, che gli ha provocato ustioni nel 15% del corpo colpendo principalmente lecon cui ha cercato di sostenersi. Sul suo volto colpisce l’enorme sorriso che non manca mai.ha sempre comunicato attraverso i suoi attivissimi canali social il ...

