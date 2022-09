Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo, 774 contagi e 3 morti: bollettino 2 settembre (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono 774 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 settembre in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 3 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 541.029, quello dei decessi a 3.637. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 510.208 dimessi/guariti (+540 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27.184 (+231 rispetto a ieri). Di questi, 129 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle Ultime 24 ore sono stati eseguiti 822 tamponi molecolari ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono 774 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 3. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 541.029, quello dei decessi a 3.637. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 510.208 dimessi/guariti (+540 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi insono 27.184 (+231 rispetto a ieri). Di questi, 129 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle24 ore sono stati eseguiti 822 tamponi molecolari ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - Milannews24_com : Allenamento Milan: Origi in gruppo, Rebic non recupera - corgiallorosso : #Pinto: “#Roma più forte, ma non da Scudetto. #Zaniolo? Mai vicino ad andare via, a breve parleremo di rinnovo. No… -