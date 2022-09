Superbonus | allarme ANCE migliaia di imprese a rischio fallimento

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 2 settembre 2022) L'Aquila - "Raccogliamo il grido di dolore e la frustrazione delle nostreche stanno subendo una situazione paradossale per la mancata possibilità di monetizzare i crediti fiscali, relativi a lavori eseguiti, condidi circa 30 mila aziende a livello nazionale, e di almeno mille in Regione, in quanto non si è nelle condizioni di pagare dipendenti, fornitori, tasse e contributi con conseguenze drammatiche sui livelli occupazionali e sulla tenuta stessa della filiera". A lanciare l'è il presidente diAbruzzo, Antonio D'Intino. "Ci riferiamo, in particolare - spiega - al mercato della cessione del credito che è completamente bloccato a causa dei continui interventi normativi, con una media di una modifica al mese solo da inizio 2022, con la conseguenza di rendere ...