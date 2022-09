Sonia Bruganelli va via di casa: “Io e Bonolis vivremo in palazzi separati” (Di venerdì 2 settembre 2022) Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis presto dormiranno in case separate. A dirlo è l’imprenditrice, nuovamente opinionista del Grande Fratello Vip, in una nuova intervista per Il Corriere della Sera. Che dormivano in stanze diverse, già si sapeva. Ora, però, la coppia decide di andare oltre questa decisione e di vivere addirittura in due palazzi differenti, che saranno comunicanti tra loro. Un cambiamento, questo, che coinvolgerà le due figlie Adele e Silvia. Una seguirà la madre, l’altra continuerà a vivere nella casa con papà Paolo. L’intervista ha avuto inizio con un commento sul figlio Davide Bonolis, attaccante della Triestina che gioca in serie C. Il 2 agosto Davide è dovuto partire per il ritiro a Trieste e Sonia ha ammesso che in quell’occasione è stata male e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 settembre 2022)e Paolopresto dormiranno in case separate. A dirlo è l’imprenditrice, nuovamente opinionista del Grande Fratello Vip, in una nuova intervista per Il Corriere della Sera. Che dormivano in stanze diverse, già si sapeva. Ora, però, la coppia decide di andare oltre questa decisione e di vivere addirittura in duedifferenti, che saranno comunicanti tra loro. Un cambiamento, questo, che coinvolgerà le due figlie Adele e Silvia. Una seguirà la madre, l’altra continuerà a vivere nellacon papà Paolo. L’intervista ha avuto inizio con un commento sul figlio Davide, attaccante della Triestina che gioca in serie C. Il 2 agosto Davide è dovuto partire per il ritiro a Trieste eha ammesso che in quell’occasione è stata male e ...

