Roma, lista Europa League senza restrizioni: dal FFP solo multa (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma - Sono arrivate le comunicazioni da parte della Uefa sulle sanzioni ai club sul Financial Fair Play. La Roma è tra gli otto club sanzionati insieme a Inter, Juventus, Milan, Psg, Monaco, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 settembre 2022)- Sono arrivate le comunicazioni da parte della Uefa sulle sanzioni ai club sul Financial Fair Play. Laè tra gli otto club sanzionati insieme a Inter, Juventus, Milan, Psg, Monaco, ...

CaveloX9 : RT @SCUtweet: Per violazioni del FFP l'#UEFA sanziona #Juve e altri 7 club: la Juve deve pagare 3,5M che saranno 23M se non rientra nei par… - tharnak : RT @SCUtweet: Per violazioni del FFP l'#UEFA sanziona #Juve e altri 7 club: la Juve deve pagare 3,5M che saranno 23M se non rientra nei par… - CheccoCasano : @ASR192711 No non c'è per questa stagione, può scattare dalle prossime se non si rispettano determinati paletti. De… - Tristan_rot : @mimmo_ferretti A conferma dell'approccio cesarone: - simopasto : @simonedealex @FBiasin No, vieni multato, hai x anni per rientrare nei parametri del ffp (3 juve e milan, 4 inter… -