Primo trapianto di utero in Italia, nata una bimba a Catania (Di venerdì 2 settembre 2022) – È nata all’ospedale Cannizzaro di Catania, Alessandra, figlia della donna che ha ricevuto il Primo trapianto di utero realizzato in Italia. E’ il sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo un trapianto di utero, il Primo in Italia. La piccola è nata prematura alla 34esima settimana di gravidanza e pesa 1,7 kg. “Si tratta della prima nascita di questo tipo nel nostro Paese e del sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo un trapianto di utero da donatrice deceduta” sottolinea una nota del Centro nazionale trapianti (Cnt)”. “La madre di Alessandra, oggi 31enne, era nata priva di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 settembre 2022) – Èall’ospedale Cannizzaro di, Alessandra, figlia della donna che ha ricevuto ildirealizzato in. E’ il sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo undi, ilin. La piccola èprematura alla 34esima settimana di gravidanza e pesa 1,7 kg. “Si tratta della prima nascita di questo tipo nel nostro Paese e del sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo undida donatrice deceduta” sottolinea una nota del Centro nazionale trapianti (Cnt)”. “La madre di Alessandra, oggi 31enne, erapriva di ...

