MotoGP, Franco Morbidelli: "Stiamo facendo dei grossi passi in avanti"

Franco Morbidelli ha commentato la propria prestazione al termine delle prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il centauro di Yamaha ha chiuso al 10mo posto la seconda sessione, la più indicativa in termini cronometrici. Buoni segnali da parte dell'italiano, teammate del francese Fabio Quartararo che domani proverà in tutti i modi a confermarsi nella parte alta della graduatoria generale. Attenzione però al maltempo, la pioggia potrebbe cambiare i valori in campo nell'impianto dedicato a Marco Simoncelli. Il 27enne nativo di Roma ha affermato ai microfoni della propria formazione: "È stata una buona giornata per tutta la nostra squadra. Stamattina mi sentivo abbastanza bene sin da subito, questo pomeriggio potevo migliorare di più con le gomme morbide".

