Milan-Inter, Inzaghi in conferenza stampa: "Dobbiamo indirizzare gli episodi nella nostra direzione"

Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, match della quinta giornata della Serie A 2022/2023

Domani l'Inter sarà impegnata nella quinta giornata della Serie A 2022/2023 contro il Milan di Stefano Pioli. Alla vigilia del match l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

Il Milan ha un assetto tattico definito, che partita sarà?
"I duelli saranno molto importanti, sappiamo tutti cosa rappresenta un derby per la società e per i tifosi. La squadra ci arriva bene, abbiamo recuperato mentalmente e fisicamente. Oggi avremo il penultimo allenamento, domani ci sarà una gara importante".

