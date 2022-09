Lazio-Napoli: I convocati di Spalletti. Out Demme (Di venerdì 2 settembre 2022) Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la gara che il Napoli giocherà contro la Lazio dell’ex Sarri. Nell’anticipo serale della quinta giornata di Serie A la Lazio ospita il Napoli all’Olimpico. Una partita che non può essere come le altre per Maurizio Sarri, oggi tecnico biancoceleste ma che sulla panchina degli azzurri ha sfiorato uno Scudetto. Entrambe le squadre sono reduci da due risultati deludenti, ovvero due pareggi: la Lazio in trasferta sul campo della Sampdoria e il Napoli in casa contro il Lecce. Attualmente quindi Lazio e Napoli sono appaiate in classifica a quota 8 punti insieme a Juventus e Milan, a – 1 dall’Inter e -2 dalla Roma. Nella scorsa stagione il Napoli ha ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 2 settembre 2022) Lucianoha diramato la lista deiper la gara che ilgiocherà contro ladell’ex Sarri. Nell’anticipo serale della quinta giornata di Serie A laospita ilall’Olimpico. Una partita che non può essere come le altre per Maurizio Sarri, oggi tecnico biancoceleste ma che sulla panchina degli azzurri ha sfiorato uno Scudetto. Entrambe le squadre sono reduci da due risultati deludenti, ovvero due pareggi: lain trasferta sul campo della Sampdoria e ilin casa contro il Lecce. Attualmente quindisono appaiate in classifica a quota 8 punti insieme a Juventus e Milan, a – 1 dall’Inter e -2 dalla Roma. Nella scorsa stagione ilha ...

