(Di venerdì 2 settembre 2022) Bergamo. E adesso torneremo a sentirlo di nuovo, 22, il coro “Pista, pista arriva la capolista”. Come 22fa, quando l’Atalanta del Vava andò a San Siro a dare lezione di calcio al Milan (finì 3-3) partendo dal primo posto che con 10 punti,quattro giornate, occupavaall’Udinese. Dietro, Roma (poi vincerà il campionato) e Bologna a 9. Stavolta l’Atalanta da capolista si fermerà un po’di San Siro, a Monza e se succede… si può volare ancora. Corsi e ricorsi, dall’Atalanta di Vavassori a quella di Gasperini. Allora una squadra fatta in casa, con tanti giovani figli di Zingonia come Zauri, Cristian e Damiano Zenoni, Lorenzi, Donati, Rossini, poi anche Pelizzoli e qualche esperto come Doni, Carrera, Massimo Paganin, Ganz, Ventola. Un mix ben shakerato dal ...

casini_alberto : 11 Settembre 1863 11 Settembre 2001 Odissea 2001 nello Spazio libro scritto e pubblicato tanti anni prima dell'11 S… - surfasport : ???? IL SALUTO DI ILICIC AI TIFOSI DELL'ATALANTA ?? Stasera, prima del fischio d’inizio di #Atalanta vs #Torino, Josip… - TorinoFCFeed : Atalanta-Torino 3-1: tripletta di Koopmeiners, Dea prima con la Roma - AtalantaBCFeed : Atalanta-Torino 3-1: tripletta di Koopmeiners, Dea prima con la Roma #ForzaAtalanta #ABC1907 - sportli26181512 : Koopmeiners trascina l'Atalanta: 3-1 al Torino e primo posto con la Roma: Koopmeiners trascina l'Atalanta: 3-1 al T… -

BergamoNews.it

... ma è alla mezz'ora che lafallisce la grande opportunità per il vantaggio: Zapata vince un ...del riposo pero' c'e' spazio per il vantaggio bergamasco, firmato su rigore da Koopmeiners dopo ...... perché nel finale un fallo di Lazaro su Lookman regala allail secondo rigore di serata: dal ... Amaro in bocca invece per gli uomini di Mihajlovic, costretti a gettare al vento lavittoria ... La Dea prima, 22 anni dopo: funziona l’energia giovane assieme al mix dei RoboKoop "Porta a porta" ospiterà i leader il 15 e il 22 settembre. Al via il sorteggio per chi apparirà in prima serata ...L'Atalanta regola 3-1 un Torino volitivo e conquista i tre punti che la portano in vetta. I nerazzurri, tuttavia, perdono Zapata per infortunio. Le pagelle di Calciostyle. Musso 6: una serata di tranq ...