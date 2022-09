Inzaghi “Nel derby servono personalità e cattiveria”

(Di venerdì 2 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Rivincita dell’ultimodi campionato? Sappiamo cosa è successo in quella partita, ma unnon ha bisogno di stimoli eccessivi, ho dei ragazzi con grandissima. Lo scorso anno abbiamo giocato tantiperaltro, l’ultimo è stato vinto 3-0 dall’Inter”. Simonepresenta così iltra Milan e Inter in programma domani a San Siro. “Si affrontano le prime due classificate dell’ultimo campionato, due squadre forti, con principi di gioco consolidati. Le gare in questo periodo sono tutte molto equilibrate: dovremo essere bravi a indirizzare gli episodi dalla nostra parte – ha spiegato l’allenatore nerazzurro in conferenza stampa – I duelli saranno importanti e sappiamo tutti quanti cosa rappresenta unper la nostra ...

