Il caro-prezzi parte al mattino, la stangata a colazione: il boom dei costi su latte e biscotti (Di venerdì 2 settembre 2022) Il ricaro prezzi si fa sentire innanzitutto a tavola, a partire dalla colazione. A rivelarlo è l’analisi fatta dalla Coldiretti sui dati Istat sull’inflazione ad agosto, che segnalano forti rincari rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Ad aumentare sono i prezzi di tutti gli alimenti generalmente consumati a colazione, dai biscotti (+9,8%) al latte a lunga conservazione (+19%). Il caro prezzi, però, non risparmia neanche pane (+13,6%), zucchero (+14,9%) burro (+33,5%) e marmellate (+7,9%). Persino il prezzo del caffè, la bevanda preferita dagli italiani a colazione, fa segnare un aumento del 6,7% rispetto a un anno fa. Stesso discorso anche per chi sceglie una dieta diversa: dalla colazione ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) Il risi fa sentire innanzitutto a tavola, a partire dalla. A rivelarlo è l’analisi fatta dalla Coldiretti sui dati Istat sull’inflazione ad agosto, che segnalano forti rincari rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Ad aumentare sono idi tutti gli alimenti generalmente consumati a, dai(+9,8%) ala lunga conservazione (+19%). Il, però, non risparmia neanche pane (+13,6%), zucchero (+14,9%) burro (+33,5%) e marmellate (+7,9%). Persino il prezzo del caffè, la bevanda preferita dagli italiani a, fa segnare un aumento del 6,7% rispetto a un anno fa. Stesso discorso anche per chi sceglie una dieta diversa: dalla...

