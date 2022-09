Giorgia Meloni all’Aquila il 7 settembre (Di venerdì 2 settembre 2022) L’AQUILA – . A distanza di pochi giorni dal comizio elettorale tenutosi a Pescara, la presidente di Fratelli d’Italia sarà dunque nuovamente in Abruzzo. Appuntamento alle ore 18, alla Villa Comunale, nell’ambito della campagna “Pronti a risollevare l’Italia” promossa in vista delle elezioni del 25 settembre prossimo. A darne l’annuncio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Contributi a imprese e famiglie in Abruzzo, esultano Salvini e Meloni Giorgia Meloni chiede le elezioni Giorgia Meloni vuole l’elezione diretta del presidente della Repubblica Meloni avverte: “Governa chi vince alle urne, io sono pronta” “Il declino non è destino, si può cambiare”: ne è convinta ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 2 settembre 2022) L’AQUILA – . A distanza di pochi giorni dal comizio elettorale tenutosi a Pescara, la presidente di Fratelli d’Italia sarà dunque nuovamente in Abruzzo. Appuntamento alle ore 18, alla Villa Comunale, nell’ambito della campagna “Pronti a risollevare l’Italia” promossa in vista delle elezioni del 25prossimo. A darne l’annuncio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Contributi a imprese e famiglie in Abruzzo, esultano Salvini echiede le elezionivuole l’elezione diretta del presidente della Repubblicaavverte: “Governa chi vince alle urne, io sono pronta” “Il declino non è destino, si può cambiare”: ne è convinta ...

