Gf Vip, un amato ex vippone debutta come attore: l'annuncio durante la Mostra del Cinema di Venezia (Video) (Di venerdì 2 settembre 2022) Un amato protagonista del Gf Vip ha annunciato il suo debutto come attore nel corso della 79.ma Mostra del Cinema di Venezia. Stiamo parlando di Ignazio Moser, che ne giorni scorsi aveva incuriosito i suoi fan con dei post sibillini che lasciavano intuire un progetto importante. Mistero poi svelato da Deianira Marzano! L'ex protagonista del Gf Vip ha poi raccontato tutta la sua emozione: Una giornata come oggi. Sto ancora cercando di mettere in fila i miei pensieri e le mie emozioni a proposito di questa fantastica nuova avventura che la vita mi ha proposto. come sempre parto in quarta e mi butto a capofitto nelle cose, forse tante volte sbaglio, altre faccio bene ma sono sicuro che preferisco vivere di rimorsi che di rimpianti, questa è una delle ...

