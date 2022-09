Gemma Galgani, è subito show a Uomini e Donne: prima il bacio e poi l’incredibile dietrofront (Di venerdì 2 settembre 2022) E’ appena ripartito Uomini e Donne eppure è già Gemma Galgani show. La dama torinese riparte da una new entry, ma fa subito un passo indietro. Ancora una volta uno dei volti di punta di Uomini e Donne sarà Gemma Galgani. Infatti la dama torinese è partita alla grande con un bacio a Didier, new L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) E’ appena ripartitoeppure è già. La dama torinese riparte da una new entry, ma faun passo indietro. Ancora una volta uno dei volti di punta disarà. Infatti la dama torinese è partita alla grande con una Didier, new L'articolo proviene da Inews24.it.

