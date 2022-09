F1 | McLaren ufficializza Oscar Piastri per la stagione 2023

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 settembre 2022)è ufficialmente il nuovo pilota di F1 perper la. L’australiano rimpiazza il connazionale Daniel Ricciardo che nelle scorse settimane aveva confermato che avrebbe perso il proprio sedile accanto al britannico Lando Norris. Il 21enne nativo di Melbourne, molto vicino ad Alpine fino a quest’estate, debutterà in F1 dopo aver ottenuto dei risultati di primo profilo nelle categorie minori. Ricordiamo infatti il titolo da esordiente in FIA F2, successo che ha seguito l’affermazione al primo tentativo in FIA F3 dopo gli strepitosi risultati in Renault Eurocup nel 2019. Il nuovo alfiere del marchio di Woking ha rilasciato ai media in un comunicato: “Sono estremamente entusiasta di fare il mio debutto in F1 con un team così prestigioso come lae sono ...