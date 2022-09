Elezioni: Calenda, 'da Letta campagna violenta, ha deciso che se non voti Pd sei no vax' (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set (Adnkronos) - "Letta ha perso il diritto di intestarsi il liberalismo progressista quando ha deciso che il mondo è diviso tra il rosso e il nero, facendo la campagna elettorale più violenta del dopo guerra e decidendo che se non voti Pd sei no vax. Noi, con Matteo al governo, abbiamo fatto la legge sull'obbligo dei vaccini". Lo ha detto Carlo Calenda alla manifestazione con Matteo Renzi a Milano. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set (Adnkronos) - "ha perso il diritto di intestarsi il liberalismo progressista quando hache il mondo è diviso tra il rosso e il nero, facendo laelettorale piùdel dopo guerra e decidendo che se nonPd sei no vax. Noi, con Matteo al governo, abbiamo fatto la legge sull'obbligo dei vaccini". Lo ha detto Carloalla manifestazione con Matteo Renzi a Milano.

