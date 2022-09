Conferenza stampa Pioli: «Ci sono tante squadre forti. Contro l’Inter vincerà chi porterà a suo favore i duelli» (Di venerdì 2 settembre 2022) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa in vista del derby di domani Contro l’Inter Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa in vista del derby di domani Contro l’Inter. Le sue dichiarazioni: DERBY – «Sarà una partita diversa, porteremo in campo i nostri valori, la qualità nelle partite importanti fa la differenza. Inter? Ci sono tante squadre forti, siamo due squadre che si conoscono, mi aspettano una partita vibrante, chi vincerà i duelli avrà più possibilità di vincere». LEAO – «Non abbiamo solamente Leao ma anche altre situazioni dove ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inin vista del derby di domaniStefano, allenatore del Milan, ha parlato inin vista del derby di domani. Le sue dichiarazioni: DERBY – «Sarà una partita diversa, porteremo in campo i nostri valori, la qualità nelle partite importanti fa la differenza. Inter? Ci, siamo dueche si conoscono, mi aspettano una partita vibrante, chiavrà più possibilità di vincere». LEAO – «Non abbiamo solamente Leao ma anche altre situazioni dove ...

OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di fine mercato di Tiago Pinto #ASRoma - OfficialASRoma : ??? La conferenza stampa di presentazione di Andrea Belotti #ASRoma | @gallobelotti - raimovie : Conferenza stampa del film BONES AND ALL #Venezia79 Luca Guadagnino, Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance - sportli26181512 : I punti di forza dell'Inter, Pioli: 'Ripartono con grande velocità. Palle inattive? Le mie scelte ne terranno conto… - sportli26181512 : Spalletti: 'Felicissimo di allenare il Napoli ma non garantisco nulla. Vincere o fallire, per voi è sempre così e s… -