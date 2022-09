Clarice Lispector | la promessa dell’infanzia e dell’adolescenza

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 2 settembre 2022) Virgínia: “Si alzava, si infilava il vestito corto, sollevava le alte finestre della sua camera, la nebbia penetrava lenta e compatta; lei ci tuffava la testa, il viso dolce come quello di un animale che mangia dalla mano”. Poi Daniel, il fratello poco più grande: “Un ragazzino strano, sensibile e orgoglioso. Gli occhi limpidi e asciutti, viveva con Virgínia a Granja Quieta come se fossero soli. Dall’istante in cui era nata aveva preso sua sorella per sé e segretamente lei era solo sua”. Se ci s’interroga – perché dimenticata, negata, non vissuta – in cosa consista quella stagione enigmatica, fluttuante dell’esistenza prima che questa diventi soltanto realtà e per sempre; o dove possa arrivare l’intimità sottosopra di due fratellini che si amano senza conoscere l’amore, c’è una risposta di tale suggestione da rimescolare la memoria della vita di chi legge. Al confine tra sogno e ...