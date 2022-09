“Bones and all”, Chalamet: grato a Guadagnino per tutta la vita (Di venerdì 2 settembre 2022) Racconta una storia d'amore sublime e inquietante allo stesso tempo il nuovo film di Luca Guadagnino, "Bones and all", presentato in concorso a Venezia. I protagonisti sono due giovani disadattati, interpretati da Timothée Chalamet e Taylor Russel, alla ricerca della propria identità, che condividono un appetito feroce che li allontana dal resto del mondo. Il loro cannibalismo è una metafora del diverso, ma anche dell amore che divora e consuma. Guadagnino spiega: "Penso che c è sempre in ognuno di noi la paura di trovare l altro, nella sua alterata, che ha a che fare non tanto con la diversità, nel senso delle diversità che appartengono, per esempio, alle lotte per i diritti civili, quanto proprio della paura di quello che non riusciamo a comprendere, perché ci sembra lontano da noi".video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 settembre 2022) Racconta una storia d'amore sublime e inquietante allo stesso tempo il nuovo film di Luca, "and all", presentato in concorso a Venezia. I protagonisti sono due giovani disadattati, interpretati da Timothéee Taylor Russel, alla ricerca della propria identità, che condividono un appetito feroce che li allontana dal resto del mondo. Il loro cannibalismo è una metafora del diverso, ma anche dell amore che divora e consuma.spiega: "Penso che c è sempre in ognuno di noi la paura di trovare l altro, nella sua alterata, che ha a che fare non tanto con la diversità, nel senso delle diversità che appartengono, per esempio, alle lotte per i diritti civili, quanto proprio della paura di quello che non riusciamo a comprendere, perché ci sembra lontano da noi".video width="746" height="420" ...

