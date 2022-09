Berrettini-Murray oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2022 (Di venerdì 2 settembre 2022) Matteo Berrettini sfiderà Andy Murray nel terzo turno degli US Open 2022. I due si sfidano per la seconda volta in stagione dopo il match sull’erba di Stoccarda, in cui a trionfare fu il tennista azzurro. La speranza è che l’esito possa essere lo stesso anche a Flushing Meadows, ma Matteo sarà chiamato a fornire una prestazione migliore rispetto a quella contro Grenier in cui, malgrado la vittoria (che, a dirla tutta, è ciò che conta davvero) non ha brillato. Ha lasciato un set per strada (contro Nava) anche l’ex numero uno al mondo e campione di questo torneo, che secondo i bookmakers partirà sfavorito. Berrettini è avanti 2-1 nei precedenti. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Berrettini e Murray scenderanno in campo nella giornata di ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Matteosfiderà Andynel terzo turno degli US. I due si sfidano per la seconda volta in stagione dopo il match sull’erba di Stoccarda, in cui a trionfare fu il tennista azzurro. La speranza è che l’esito possa essere lo stesso anche a Flushing Meadows, ma Matteo sarà chiamato a fornire una prestazione migliore rispetto a quella contro Grenier in cui, malgrado la vittoria (che, a dirla tutta, è ciò che conta davvero) non ha brillato. Ha lasciato un set per strada (contro Nava) anche l’ex numero uno al mondo e campione di questo torneo, che secondo i bookmakers partirà sfavorito.è avanti 2-1 nei precedenti. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo nella giornata di ...

