Basket, Simone Fontecchio: "Importante mettere in carreggiata subito la partita. Andiamo obiettivo per obiettivo"

Simone Fontecchio non è più solo l'idolo del web cestistico, ma è anche, e soprattutto, un campione sbocciato con le ultime tre stagioni. Ulteriore conferma è quella dell'esordio europeo, con 19 punti, due triple da distanza enorme e una schiacciata da far saltare in piedi il Mediolanum Forum. Queste le sue parole a Sky Sport: "Soprattutto all'inizio entrare e sentire il boato è una cosa che in pochi abbiamo provato prima. Adrenalina, pelle d'oca. Abbiamo rotto il ghiaccio subito, non era facile, eravamo tesi e un po' nervosi. Stiamo cercando di andare giorno per giorno, obiettivo per obiettivo. Oggi è una partita, domani un'altra. Memoria corta, un passo alla volta".

