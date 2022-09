Autorità Garante della Concorrenza: Concorso per 12 Funzionari (Di venerdì 2 settembre 2022) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 12 Funzionari in prova, da avviare alla carriera direttiva, è richiesta formazione giuridica. Bando di Concorso L'Autorità ha deliberato, in data 4 agosto 2022, di bandire un Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di Funzionario in prova, con formazione giuridica, nel ruolo della carriera direttiva (livello 6 della tabella stipendiale). Requisiti ed Invio della Domanda I candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 2 settembre 2022) L’e del Mercato ha indetto unPubblico per la ricerca di 12in prova, da avviare alla carriera direttiva, è richiesta formazione giuridica. Bando diL'ha deliberato, in data 4 agosto 2022, di bandire unpubblico, per titoli ed esami, a dodici posti dio in prova, con formazione giuridica, nel ruolocarriera direttiva (livello 6tabella stipendiale). Requisiti ed InvioDomanda I candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro ...

Concorso AGCM 2022: 12 funzionari formazione giuridica, Bando