Vuelta 2022 | risultati e classifica dodicesima tappa | ordine di arrivo | Carapaz trionfa

I risultati, la classifica e l'ordine di arrivo della dodicesima tappa della Vuelta di Spagna 2022, la frazione con partenza da Salabrena e arrivo a Penas Blancas dopo 192.7 chilometri complessivi. Richard Carapaz ha trionfato al termine di una gara tutto sommato intensa, riuscendo ad avere la meglio su Wilco Kelderman e Marc Soler, rispettivamente secondo e terzo al traguardo; il tutto, ovviamente, sotto la bandiera del Team Ineos Grenadiers. Grandi emozioni iberiche, con il primo azzurro. Di seguito la top-10 della dodicesima tappa della storica Vuelta, aggiornata non appena disponibile per via ufficiale.

