Us Open 2022, Serena Williams al terzo turno: battuta Kontaveit (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Serena Williams ha dato al pubblico dell’Us Open carico di celebrità accorse per vederla giocare ancora all’Arthur Ashe Stadium un assaggio del suo meglio, vincendo nel terzo set battendo la numero due del mondo Anett Kontaveit 7-6 (4-7), 2-6, 6- 2. La vittoria in due ore e 27 minuti vede la Williams, che ha annunciato la sua intenzione di abbandonare il tennis dopo il torneo, passare al terzo round dove affronterà la numero 46 del mondo australiano Ajla Tomjlanovic. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) –ha dato al pubblico dell’Uscarico di celebrità accorse per vederla giocare ancora all’Arthur Ashe Stadium un assaggio del suo meglio, vincendo nelset battendo la numero due del mondo Anett7-6 (4-7), 2-6, 6- 2. La vittoria in due ore e 27 minuti vede la, che ha annunciato la sua intenzione di abbandonare il tennis dopo il torneo, passare alround dove affronterà la numero 46 del mondo australiano Ajla Tomjlanovic. L'articolo proviene da Italia Sera.

DavidPuente : No! A Lampedusa non sono sbarcati 83 mila migranti con il reddito di cittadinanza - DavidPuente : No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia - DavidPuente : Il falso sondaggio elettorale con il M5s primo partito - napolista : Us Open, #Kyrgios sente odore di marijuana e si lamenta con l’arbitro: «Puoi ricordare che non si fa?» L’australia… - Isabell56795680 : Open: Treviso, l’ex sindaco elogia Mussolini alla presentazione del centro commerciale: «Coroniamo il suo sogno».… -