US Open 2022, Jannik Sinner: “Fondamentale il secondo set, orgoglioso di me stesso” (Di giovedì 1 settembre 2022) Tutto facile per Jannik Sinner nel secondo turno degli US Open 2022: l’azzurro si impone nettamente, per tre set a zero (6-4, 7-6, 6-2), con il padrone di casa, lo statunitense Christopher Eubanks. L’altoatesino nel terzo turno del cemento americano attenderà il vincente tra il bulgaro Gregor Dimitrov e l’altro americano Brandon Nakashima. Le parole appena finita la sfida: “Il secondo set è stata la chiave del match, entrambi abbiamo speso tanto mentalmente. Per fortuna ho servito bene nel tiebreak. Sono orgoglioso di me stesso, oggi un match molto diverso rispetto al primo turno. Una bella atmosfera oggi, ringrazio chi è venuto a seguire la partita”. Domani giorno di riposo, come lo trascorrerà Sinner: “Giochiamo a carte con il mio ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Tutto facile pernelturno degli US: l’azzurro si impone nettamente, per tre set a zero (6-4, 7-6, 6-2), con il padrone di casa, lo statunitense Christopher Eubanks. L’altoatesino nel terzo turno del cemento americano attenderà il vincente tra il bulgaro Gregor Dimitrov e l’altro americano Brandon Nakashima. Le parole appena finita la sfida: “Ilset è stata la chiave del match, entrambi abbiamo speso tanto mentalmente. Per fortuna ho servito bene nel tiebreak. Sonodi me, oggi un match molto diverso rispetto al primo turno. Una bella atmosfera oggi, ringrazio chi è venuto a seguire la partita”. Domani giorno di riposo, come lo trascorrerà: “Giochiamo a carte con il mio ...

DavidPuente : No! A Lampedusa non sono sbarcati 83 mila migranti con il reddito di cittadinanza - DavidPuente : No! L'ivermectina non è stata inserita come farmaco anti Covid-19 dal National Institute of Health (NIH) - DavidPuente : No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia - andreaporto : Cmq in Russia fare l'Oligarca è diventato più pericoloso che fare il saldatore subacqueo.... - 68Ocram : RT @Open_gol: La giovane capolista dem: «Troppe persone restano povere nonostante abbiano un contratto, bisogna interrompere questo circolo… -