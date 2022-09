Ucraina | missione Aiea a Zaporizhzhia | bombardamenti nella zona Spento un reattore | scambi di accuse tra Mosca e Kiev

(Di giovedì 1 settembre 2022) - L'obiettivo degli esperti dell'Agenzia generale dell'energia atomica è di stabilire una 'presenza permanente' nell'impianto per un intervento che i russi vorrebbero limitato a un ...

- L'obiettivo degli esperti dell'Agenzia generale dell'energia atomica è di stabilire una 'presenza permanente' nell'impianto per un intervento che i russi vorrebbero limitato a un ...Ladell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) è partita dalla cittàdi Zaporizhzhia verso l'omonima centrale nucleare, che si trova nella città di Energodar , ...Missione Aiea partita da Zaporizhzhia per raggiungere la centrale. La zona della cittadina di Energodar, sede dell'impianto, è sotto attacco.Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zaporizhzhia sotto attacco nel giorno dell'ispezione Aiea. DIRETTA ...