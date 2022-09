Tottenham | Conte | «Deluso dal pareggio col West Ham | meritavamo di più»

(Di giovedì 1 settembre 2022) L’allenatore delha commentato ilper 1-1 nel derby contro ilHam Antonio, allenatore del, nel post partita del derby contro ilHam ha commentato ilper 1-1. DELUSIONE – «Abbiamo avuto l’opportunità di prendere tre punti, per questo dobbiamo essere un po’ delusi per il risultato finale da un lato. Penso che avremmo meritato qualcosa in più del, ma alla fine hanno anche ilHam ha avuto la possibilità di segnare e a quel punto avremmo anche perso la partita. Non è facile giocare qui, contro una squadra fisica e forte che giocano sui palloni alti e lunghi. I miei ragazzi sono stati attenti sui calci piazzati, hanno spostato bene la palla e ...

I portoghesi pensano al brasiliano per rinforzare la medina in ottica Champions League , dove nelle prossime settimane affronteranno ildegli ex juventini Antonioe Fabio Paratici, il ...Vince anche l'Arsenal in casa contro l'Aston Villa, mentre ildinon va oltre l'1 - 1 in casa del West Ham. Ribaltone a Liverpool dove i Reds sotto per il gol di Isal al 38' contro il ...