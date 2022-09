Sport in tv oggi (giovedì 1° settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 1 settembre 2022) Una nuova giornata di Sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport quella di oggi, giovedì 1° settembre. Tanti gli eventi in programma ed è il caso di parlare di imbarazzo della scelta. Si comincia con gli Europei di pallanuoto femminile con l’Italia protagonista: il Setterosa affronterà quest’oggi la Serbia e si andrà a caccia del successo. Fari puntati poi sul ciclismo e in particolare sulla dodicesima tappa della Vuelta a España da Salobreña a Peñas Blancas. Estepona. Prende il via la rassegna continentale itinerante del basket con match di primissimo livello da seguire con attenzione, mentre proseguono in maniera incessante gli US Open di tennis. In campo i nostri tre Moschettieri, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini in cerca del pass ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAquella di1°. Tanti gliined è il caso di parlare di imbarazzo della scelta. Si comincia con gli Europei di pallanuoto femminile con l’Italia protagonista: il Setterosa affronterà quest’la Serbia e si andrà a caccia del successo. Fari puntati poi sul ciclismo e in particolare sulla dodicesima tappa della Vuelta a España da Salobreña a Peñas Blancas. Estepona. Prende il via la rassegna continentale itinerante del basket con match di primissimo livello da seguire con attenzione, mentre proseguono in maniera incessante gli US Open di tennis. In campo i nostri tre Moschettieri, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini in cerca del pass ...

