Salta Domenica In, Mara Venier costretta a rinunciare: quando torna in tv (Di giovedì 1 settembre 2022) Improvviso cambio di programma per Mara Venier, che a breve tornerà in onda con la nuova, attesissima edizione di Domenica In. La conduttrice avrebbe dovuto presentare una serata speciale del programma, intitolata Domenica In Show, sulla scia di quanto fatto lo scorso 27 maggio con un parterre di grandi ospiti. Tuttavia l’appuntamento Salta per ragioni ben precise, mentre resta al sicuro il debutto di Domenica In fissato per l’11 settembre. Domenica In Show: Salta la serata evento con Mara Venier Archiviate le vacanze estive e in attesa del ritorno in televisione, Mara Venier è già costretta a fare i conti con alcuni improvvisi cambiamenti in agenda. La conduttrice ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 settembre 2022) Improvviso cambio di programma per, che a breve tornerà in onda con la nuova, attesissima edizione diIn. La conduttrice avrebbe dovuto presentare una serata speciale del programma, intitolataIn Show, sulla scia di quanto fatto lo scorso 27 maggio con un parterre di grandi ospiti. Tuttavia l’appuntamentoper ragioni ben precise, mentre resta al sicuro il debutto diIn fissato per l’11 settembre.In Show:la serata evento conArchiviate le vacanze estive e in attesa del ritorno in televisione,è giàa fare i conti con alcuni improvvisi cambiamenti in agenda. La conduttrice ...

davidemaggio : Salta Domenica In Show - fabiofabbretti : #DomenicaIn, niente speciale in prima serata - famigliasimpson : @enrick81 @fabriziomico @lorenzop861 @misterf_tweets @Tvottiano @napoliforever89 @yosoyelfanal @ilvit02… - raspa90 : RT @limubai66: Domenica In, salta la puntata in prima serata (Domenica in Show) prevista venerdì 16 settembre; al suo posto un film (o film… - ilvit02 : RT @limubai66: Domenica In, salta la puntata in prima serata (Domenica in Show) prevista venerdì 16 settembre; al suo posto un film (o film… -