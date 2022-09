Praticamente è la fotocopia di Rania di Giordania Ma la paragonano anche a Kate Middleton

sammocho : @BaroRossoNero Praticamente ogni gol che fa è culo, so tutti uno la fotocopia dell’altro - mpiacenonaver1 : @visionaria_io @FannyAd00282524 Esatto,c'hanno na fotocopia al posto del cervello praticamente... -

Sport Fanpage

Allegri voleva una partenza rabbiosa, la sua squadra è avanti già al 9': la firma è la stessa di quattro giorni fa, quella di Vlahovic, e il gol èin, con una punizione che si ...Allegri voleva una partenza rabbiosa, la sua squadra è avanti già al 9': la firma è la stessa di quattro giorni fa, quella di Vlahovic, e il gol èin, con una punizione che si ... Vlahovic e Milik, la Juve vola con i suoi centravanti: 2-0 allo Spezia Oltre a vendere ed acquistare libri usati, molti studenti ricorrono al metodo delle fotocopie. Non tutti però conoscono i limiti di legge ...Hanno tentato il colpo al supermercato Carrefour di Ardea usando l’auto come ariete. Ma qualcosa non deve aver funzionato dato che poi sono fuggiti via a mani vuote. E’ successo l’altra notte intorno ...