No! L’ivermectina non è stata inserita come farmaco anti Covid-19 dal National Institute of Health (NIH) (Di giovedì 1 settembre 2022) Circola la presunta notizia del “reinserimento” delL’ivermectina tra i farmaci antivirali contro la Covid-19 all’interno del sito del National Institute of Health (NIH) degli Stati Uniti d’America. Secondo coloro che sostengono questa narrazione, si tratterebbe della prova che il medicinale sia stato riconosciuto come valido e raccomandato per la cura contro la malattia. In realtà, coloro che diffondono questa storia “si sono fermati alla copertina del libro”. Per chi ha fretta Si sostiene che l’NIH abbia reinserito L’ivermectina tra i farmaci da utilizzare per i pazienti Covid-19. Viene riportato il link alla sezione del sito americano per dimostrare la presenza nell’elenco. Chi sostiene la narrazione non riporta che bisogna ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) Circola la presunta notizia del “reinserimento” deltra i farmacivirali contro la-19 all’interno del sito delof(NIH) degli Stati Uniti d’America. Secondo coloro che sostengono questa narrazione, si tratterebbe della prova che il medicinale sia stato riconosciutovalido e raccomandato per la cura contro la malattia. In realtà, coloro che diffondono questa storia “si sono fermati alla copertina del libro”. Per chi ha fretta Si sostiene che l’NIH abbia reinseritotra i farmaci da utilizzare per i pazienti-19. Viene riportato il link alla sezione del sito americano per dimostrare la presenza nell’elenco. Chi sostiene la narrazione non riporta che bisogna ...

DavidPuente : No! L'ivermectina non è stata inserita come farmaco anti Covid-19 dal National Institute of Health (NIH) - alinatede : RT @DavidPuente: No! L'ivermectina non è stata inserita come farmaco anti Covid-19 dal National Institute of Health (NIH) - marmanyoro : RT @DavidPuente: No! L'ivermectina non è stata inserita come farmaco anti Covid-19 dal National Institute of Health (NIH) - radiosilvana : RT @DavidPuente: No! L'ivermectina non è stata inserita come farmaco anti Covid-19 dal National Institute of Health (NIH) - rimmon1971 : RT @DavidPuente: No! L'ivermectina non è stata inserita come farmaco anti Covid-19 dal National Institute of Health (NIH) -