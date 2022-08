Ndombele non ha ancora il quadro d’assieme. Raspadori troppo lontano dall’area (Di giovedì 1 settembre 2022) È impossibile giudicare la prestazione di Ndombele senza essere severi. Spalletti ha provato il centrocampista del Tottenham nella mediana a due con Anguissa, e ha insistito con Raspadori in questo ruolo dietro Osimhen. Raspadori in questo modo tocca più palloni ma è troppo lontano dall’area dove può essere pericoloso. Sono loro i due bocciati della serata essendo stati sostituiti a fine primo tempo. Ma per Raspadori non possiamo condividere il giudizio. Per il francese sì. Ndombele ci è apparso fuori dal contesto, come non percepisse il quadro d’assieme. E infatti proprio perché non ha percepito Di Francesco alla sue spalle, ha provocato il rigore (che secondo Marelli è eccessivo ma comunque è difficile da non dare). ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022) È impossibile giudicare la prestazione disenza essere severi. Spalletti ha provato il centrocampista del Tottenham nella mediana a due con Anguissa, e ha insistito conin questo ruolo dietro Osimhen.in questo modo tocca più palloni ma èdove può essere pericoloso. Sono loro i due bocciati della serata essendo stati sostituiti a fine primo tempo. Ma pernon possiamo condividere il giudizio. Per il francese sì.ci è apparso fuori dal contesto, come non percepisse il. E infatti proprio perché non ha percepito Di Francesco alla sue spalle, ha provocato il rigore (che secondo Marelli è eccessivo ma comunque è difficile da non dare). ...

Andrea842631710 : @LucaMktg Penso il ruolo di Ndombele sia quello che hai detto tu. Il problema è che quando fisicamente non stai ben… - EnzoUrzo : @AleAuz86 Come ha fatto a non vedere ndombele cosí fuori forma (seconda me anche sovrappeso) Spalletti é indifendibile - veniovanni : RT @napolista: Ndombele non ha ancora il quadro d’assieme. Raspadori troppo lontano dall’area Sono i due bocciati, essendo stati sostituit… - leone1995201925 : RT @Torrenapoli1: Ndombele non sta ancora in forma e si deve ambientare Oggi si poteva fare 30 minuti finali o comunque farlo giocare a 3 E… - napolista : Ndombele non ha ancora il quadro d’assieme. Raspadori troppo lontano dall’area Sono i due bocciati, essendo stati… -