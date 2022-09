Mostra del Cinema di Venezia, Francesca Vecchioni sul red carpet: “My body, my rules” (Di giovedì 1 settembre 2022) “My body, my rules“. È forte e chiaro il messaggio che la scrittrice Francesca Vecchioni lancia dal red carpet della 79esima Mostra del Cinema di Venezia 2022. Il tappeto rosso inaugurale, il 31 agosto, è stato – come sempre – una festa dove attori e celebrieties hanno sfoggiato i primi look per una passerella che continuerà fino a sabato 10 settembre. Francesca Vecchioni, 47 anni, per l’occasione ha sfoggiato un abito della Maison Valentino, color mattone con origami bianchi, stile kimono giapponese con un profondo spacco. Un look da vera diva che, però, va oltre l’abito. Sulla coscia, infatti, ha Mostrato con orgoglio la scritta “My body, my rules” cioè “il mio ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 1 settembre 2022) “My, my“. È forte e chiaro il messaggio che la scrittricelancia dal reddella 79esimadeldi2022. Il tappeto rosso inaugurale, il 31 agosto, è stato – come sempre – una festa dove attori e celebrieties hanno sfoggiato i primi look per una passerella che continuerà fino a sabato 10 settembre., 47 anni, per l’occasione ha sfoggiato un abito della Maison Valentino, color mattone con origami bianchi, stile kimono giapponese con un profondo spacco. Un look da vera diva che, però, va oltre l’abito. Sulla coscia, infatti, hato con orgoglio la scritta “My, my” cioè “il mio ...

