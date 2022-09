Leonardo Di Caprio ha già una nuova fiamma? (Di giovedì 1 settembre 2022) Fresca la notizia della rottura con Camila Morrone Nemmeno il tempo di una rottura che Leonardo di Caprio avrebbe una nuova fiamma. È delle ultime ore la notizia della separazione dalla modella Camila Morrone. Nelle ultime ore l’attore protagonista di “The Wolf of Wall Street” è stato però paparazzato in dolce compagnia. Leggi anche: Emma Stone e il retroscena sul suo legame con Di Caprio Il Daily Mail l’ha immortalato a St. Tropez con la modella ucraina 22enne Maria Beregova. Le foto, in realtà sarebbero di luglio ma sono state condivise solo nelle ultime ore. Non è dato sapere se proprio la modella sia stata la causa della rottura con Camila Morrone. Le malelingue sostengono come Leonardo Di Caprio abbia semplicemente portato avanti una “consuetudine”. Molti, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Fresca la notizia della rottura con Camila Morrone Nemmeno il tempo di una rottura chediavrebbe una. È delle ultime ore la notizia della separazione dalla modella Camila Morrone. Nelle ultime ore l’attore protagonista di “The Wolf of Wall Street” è stato però paparazzato in dolce compagnia. Leggi anche: Emma Stone e il retroscena sul suo legame con DiIl Daily Mail l’ha immortalato a St. Tropez con la modella ucraina 22enne Maria Beregova. Le foto, in realtà sarebbero di luglio ma sono state condivise solo nelle ultime ore. Non è dato sapere se proprio la modella sia stata la causa della rottura con Camila Morrone. Le malelingue sostengono comeDiabbia semplicemente portato avanti una “consuetudine”. Molti, ...

