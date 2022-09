Le nuove norme su Covid e quarantena: ecco cosa cambia (Di giovedì 1 settembre 2022) La circolare del Ministero della Salute conferma le indiscrezioni delle ultime settimane alleggerendo ancora di più le misure di restrizione Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 settembre 2022) La circolare del Ministero della Salute conferma le indiscrezioni delle ultime settimane alleggerendo ancora di più le misure di restrizione

PietroGregni : @modinog No, ti sbagli. La società è proprietaria delle prestazioni sportive del calciatore.decide anche autonomame… - Luccaindiretta : Nuove norme per la #Ztl a #Lucca: gli #albergatori non dovranno più associare la #fattura ai permessi. Leggi questa… - antobon2 : RT @BeppeGiulietti: - napoIetana : @9OSHOTTIES @NAYEMBBY ma sono norme nuove…tranquilla lo faranno anche da me che sembra una città del terzo mondo se… - AriRiot : visti i precedenti (per ogni malattia che gira a scuola, che mette ko i bambini e che viene puntualmente attaccata… -