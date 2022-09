“Il più bello d’Italia”. L’ex volto noto di Uomini e Donne conquista la corona (Di giovedì 1 settembre 2022) Era il 2015 quando aveva posato per uno scatto al fianco di Tina Cipollari, incontrata per caso ad un party. Una foto che si era fatto scattare in qualità di fan della scatenata e pungente opinionista televisiva e soprattutto del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. 6 anni dopo è stato un corteggiatore, ora è il Più bello d’Italia. Lo scorso weekend è stato incoronato colui che dovrebbe rappresentare la bellezza più acclamata dal Paese e come anticipato si sta parlando di un ex volto di Uomini e Donne, scelto da Maria De Filippi e la sua fedelissima redazione per corteggiare la tronista Andrea Nicole, che però non è riuscito a conquistare. Oggi può consolarsi con la sua vittoria al Più bello ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 1 settembre 2022) Era il 2015 quando aveva posato per uno scatto al fianco di Tina Cipollari, incontrata per caso ad un party. Una foto che si era fatto scattare in qualità di fan della scatenata e pungente opinionista televisiva e soprattutto del dating show di Maria De Filippi,. 6 anni dopo è stato un corteggiatore, ora è il Più. Lo scorso weekend è stato into colui che dovrebbe rappresentare la bellezza più acclamata dal Paese e come anticipato si sta parlando di un exdi, scelto da Maria De Filippi e la sua fedelissima redazione per corteggiare la tronista Andrea Nicole, che però non è riuscito are. Oggi può consolarsi con la sua vittoria al Più...

